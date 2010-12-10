В ГПУ уже допускают, что отравления Ющенко не было

В Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравления бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не было.

Об этом интервью газете «Сегодня» (№276 от 10 декабря) генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Такое тоже не исключается. Но если отравления не было, необходимы неопровержимые доказательства этому. И ответ на следующий вопрос: а что же было?», - сказал он, отвечая на вопрос относительно возможности того, что отравления не было.

По словам В.ПШОНКИ, ответы на эти вопросы должна найти нынешняя следственная группа Владимира ПРОСКУРНИКА. По его словам, ей приходится уточнять и доуточнять многое из того, что делала следственная бригада Галины КЛИМОВИЧ. «Да, с одной стороны, это шаг назад. А с другой - два шага вперед для установления истины, выяснения всех обстоятельств - было ли отравление, и если да, кто виновен», - сказал он.

В.ПШОНКА также считает, что группа Г.КЛИМОВИЧ, вольно или невольно, в какой-то степени подыгрывала определенным политикам и политическим силам. «Это была беда для следствия - упускались важные моменты, и внимание переключалось на второстепенные, малозначимые детали, которые не играли никакой принципиальной роли. Резюмируя, должен отметить: в деле, несмотря на то, что накопила следственная группа, над ее действиями не было надлежащего прокурорского надзора. Сейчас есть и сильная группа, и соответствующий надзор. Надеюсь, это поможет установить истину», - сказал генпрокурор.