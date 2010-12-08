Яценюк считает, что после пенсионной реформы до пенсии будет не дожить

Лидер партии «Фронт Змин» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что готовящаяся правительством пенсионная реформа - это лишь выполнение обязательств перед Международным валютным фондом для получения кредита.

Пенсионная реформа не может сводиться к повышению возраста выхода на пенсию, наполнить Пенсионный фонд можно только путем создания рабочих мест и увеличения его доходов от реального сектора экономики, заявил он сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змин”.

Отвечая на вопрос о планах власти по пенсионной реформе, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Они уже показали первую «качественную» реформу - Налоговый кодекс. Результат - вето Президента».

По словам лидера партии, и пенсионная реформа, которую предлагает нынешняя власть, реформой не является: «Закон, который будет внесен в парламент, - о повышении пенсионного возраста, - не что иное, как выполнение обязательств Украины перед МВФ для привлечения кредита в размере 15 млрд. долларов. Согласно письму-обязательству, подписанному премьером, Президентом и другими «действующими лицами», Украина обязана поднять пенсионный возраст. Причем, по моим данным, в рабочей группе по разработке так называемой пенсионной реформы идет дискуссия о том, чтобы поднять пенсионный возраст не только для женщин до 60 лет, но и для мужчин до 65».

«В связи с этим хочу напомнить статистику: средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 62 года. Поэтому решение пенсионной проблемы путем того, что до пенсии многие не доживут, наверно, для правительства хорошо, но хорошо ли это для украинцев?», - спросил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что повышение пенсионного возраста в стране никоим образом не решает проблему наполнения Пенсионного фонда: «Это временная мера, которая оттянет вопрос банкротства Пенсионного фонда максимум на 2-3 года».

Лидер «Фронта Змин» убежден, что пенсионная реформа будет эффективной только в том случае, если наполнение Пенсионного фонда будет происходить за счет создания рабочих мест в стране. Он навел опыт Нидерландов и Германии, которые сначала пошли по пути повышения пенсионного возраста, однако вскоре поняли, что это ни к чему не приводит. «Если не создавать рабочие места, не увеличивать доходы Пенсионного фонда от реального сектора экономики, это не решает ни проблему банкротства фонда, ни проблему увеличения пенсий», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.