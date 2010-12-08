ВТО может «наказать» Украину за вступление в Таможенный союз с РФ?

Польза от создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом для Украины будет гораздо большей, чем от вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Такое мнение высказал директор Европейского центра международной политической экономики Фредрик ЭРИКСОН в ходе экспертного опроса Института Горшенина, сообщили УНИАН в институте.

«Европейский рынок почти в четыре раза превосходит по размеру рынок Таможенного союза, в котором состоят Россия, Казахстан и Беларусь. Потребительский потенциал ВВП на душу населения в Европе намного больше, чем в России, не говоря уже о Казахстане или Беларуси. Поэтому, если Украина хочет определить свою торговую политику для лучшего доступа к рынкам, где показатели потребления самые высокие, она должна двигаться к Западу и смотреть на Европу, потому что именно здесь для нее лежит потенциал увеличения объемов продаж и экспорта. Это объясняется тем, что инвестиционный потенциал в Европе намного выше, чем в России, Беларуси и Казахстане», - сказал Ф.ЭРИКСОН.

Эксперт также отметил, что есть несколько других вопросов, которые не менее важны при принятии решения о создании ЗСТ. «Один из них - что произойдет с существующей торговлей и, в частности, с существующим экспортом из Украины в Россию, Казахстан или Беларусь, если Украина сохранит свои позиции вне Таможенного союза, и если эти страны серьезно отнесутся к внедрению правильного Таможенного союза», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, нынешнее образование этих стран не особо подходит под понятие Таможенного союза. «Но, если они серьезно отнесутся к тому, чтобы это сделать, есть теоретическая возможность того, что какая-то часть существующего сегодня экспорта из Украины в Россию пострадает из-за того, что придется соответствовать существующей тарифной линии, которой экспортеры-конкуренты из Беларуси и Казахстана соответствуют», - считает Ф.ЭРИКСОН.

Он также отметил, что очевидным юридическим осложнением при рассмотрении возможности заключения Украиной Таможенного союза с Россией, Казахстаном и Беларусью является то, что Украина является единственным из этих четырех стран членом Всемирной торговой организации.

«Это значит, что она подчиняется правилам и ограничениям ВТО относительно того, в какие таможенные союзы она может вступать как член ВТО. Это существующая на сегодня проблема, но это может измениться в будущем, если Россия, Казахстан и Беларусь вступят в ВТО, что откроет новые возможности для Украины легально создавать торговые коалиции с другими странами», - сказал Ф.ЭРИКСОН.

Эксперт обратил внимание на возможность применения юридических санкций в случае, если Украиной будут нарушены положения ВТО при вступлении в Таможенный союз.

«Это серьезный вопрос, поскольку, если вы создаете таможенный союз, вы должны быть на 100% уверенны в том, что те же правила, типы, таможенные процедуры, которые существуют в одной стране, должны также существовать в других странах. И это, очевидно, проблема для сегодняшнего Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью, поскольку у них нет одинакового применения базовых торговых правил и практик внутри своего Таможенного союза», - сказал Ф.ЭРИКСОН.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября с.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.

Украина и ЕС в 2008 году начали переговоры о соглашении относительно зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей частью соглашения об ассоциации.