Милиция насчитала на Европейской площади только 200 оппозиционеров

Представители оппозиционных сил, которые сегодня утром проводят митинг на Европейской площади, не имеют официального разрешения от органов местного самоуправления на размещение сцены или каких-либо других архитектурных форм на этом месте.

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции, отметив, что в настоящее время на Европейской площади находится до 200 участников акции, охрану общественного порядка осуществляют 50 сотрудников милиции.

Нарушений правопорядка не зафиксировано.

На митинге присутствуют несколько народных депутатов.

Как сообщалось, 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве началась бессрочная акция протеста предпринимателей против Налогового кодекса.

3 декабря палаточный городок на Майдане был демонтирован при участии милиции согласно решению суду о запрещении акций.

Часть предпринимателей решила провести акцию протеста 6 декабря.