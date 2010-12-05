"Батьківщина" требует отставки Азарова, Тигипко, Бродского и Могилева

Депутаты фракции «Батьківщина» в Ивано-Франковском областном совете требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отставки премьер-министра Николая АЗАРОВА, вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО и министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении фракции “Батьківщина”, которое подписал ее председатель Юрий РОМАНЮК.

«Силовой разгон мирной аполитической акции протеста предпринимателей на Майдане утром 3 декабря 2010 года неадекватно большими по количеству силами спецподразделений милиции, грубый и циничный демонтаж палаток протестующих, их имущества и личных вещей, а также применение грубой физической силы в отношении самих предпринимателей, женщин-предпринимателей в частности, вызывает глубокое возмущение, - отмечается в документе. - Фракцию «Батьківщина» никоим образом не удивляет абсолютно естественная и ожидаемая реакция обанкротившейся антинародной власти ЯНУКОВИЧА и его команды «профессионалов», которые цинично врали народу перед выборами «услышать каждого» и «улучшить жизнь уже сегодня», на обычные для любого цивилизованного общества демократические акции протеста предпринимателей, что набрались гражданского мужества и смелости открыто протестовать против т.н. Налогового кодекса”.

Фракция выражает «свою полную поддержку и солидарность с действиями предпринимателей, которые путем мирных демократических акций протеста категорически возражали против антирыночных и антидемократических перлов авторства АЗАРОВА-ТИГИПКО в подготовленном и одобренном коалицией большинства в Верховной Раде из числа регионалов, литвиновциев и коммунистов налоговом «приговоре» предпринимателям», - отмечается в заявлении.

«Мы заявляем о своем присоединении к новой политической акции протеста против утверждения в Украине антинародного, антидемократического режима, пренебрежения властью элементарными конституционными нормами, основами и ценностями демократии – правом мирных собраний и проведения акций протеста, против подавления свободы слова и прав человека”, - подчеркивают авторы заявления и требуют немедленной отставки премьер-министра Н.АЗАРОВА, вице-премьер-министра С.ТИГИПКО, председателя Госкомпредпринимательства М.БРОДСКОГО и министра внутренних дел А.МОГИЛЕВА.