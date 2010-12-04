Почему депутаты БЮТ не помешали ликвидации палаточного городка?

Оппозиционные депутаты вряд ли смогли бы противостоять вооруженным людям, заметил первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ, отвечая в интервью "5 каналу" на вопрос, почему депутаты от “БЮТ-Батькивщины”, которые раньше дежурили на Майдане, той ночью не смогли помешать демонтажу палаточного городка.

"Невооруженные люди не могут противостоять силовой машине", - сказал он. При этом А.ТУРЧИНОВ заметил, что депутаты все-таки дежурили на Майдане Незалежности, когда происходил снос палаточного городка.

"Депутаты были, они дежурили. Просто автомобиль, где они находились, был известен, его отсекли люди из МВД от Майдана. Они достаточно эффективно провели эту операцию. И оцепили Майдан", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Другой вопрос, добавил он, в том, что на Майдане во время данного инцидента не было представителей СМИ. "Поверьте, журналист с камерой, который снимает, как происходит своеволие, как происходит такая бандитская схема нападения на граждан, эффективнее, чем 10 депутатов. К сожалению, журналисты, по-видимому, также устали от наблюдения, и во время демонтажа на Майдане фактически журналистов с камерами, которые могли снимать это своеволие, не было. Мне кажется, этот вопрос нужно задавать и своим коллегам", - добавил он.