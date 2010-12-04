Повышение пенсионного возраста может коснуться не только женщин?

Повышение пенсионного возраста на пять лет, то есть до 65, может коснуться и мужчин.

По данным газеты «Зеркало недели» (4 декабря 2010 года), соответствующая дискуссия сегодня ведется внутри команды разработчиков проекта пенсионной реформы.

При этом в качестве компенсация не исключается возможность, например, приравнять к госслужащим в пенсионных вопросах врачей, учителей и работников культуры. Обсуждается также предложение снизить пенсионный возраст для женщин, которые имеют трех и больше детей, несмотря на жестко негативное отношение к этой идее со стороны МВФ.

Кроме того, женщинам в возрасте 55 лет и выше, возможно, установят «очень высокую», как говорят эксперты, доплату к пенсии за каждый дополнительно отработанный год. Однако вопрос тоже пока окончательно не решен.

Согласно расчетам, пишет издание, повышение нормативной продолжительности страхового стажа до 30/35 лет коснется 12,1 млн. человек. При этом для граждан, которые не заработали даже 15 лет страхового стажа, предусмотрена социальная пенсия, которую не планируется повышать до прожиточного минимума для нетрудоспособных путем адресной доплаты.