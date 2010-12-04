Азаров: Левочкин - важный начальник, но решение примет Президент

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ проводят консультации по вопросам изменений в структуре и составе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер», отвечая на вопрос, можно ли ожидать до конца года изменений в структуре и составе правительства, о которых заявлял глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН в конце октября.

«Решение (по кадровым изменениям в правительстве – УНИАН) принимает Президент. При этом он советуется с премьер-министром. И когда мне станут известны результаты консультаций моих с Президентом, я с согласия Президента вас проинформирую… ЛЕВОЧКИН, конечно, очень важный руководитель, но решение будет принимать Президент. Поэтому давайте дождемся решения Президента», - заявил Н.АЗАРОВ.