Азаров о Налоговом кодексе, большой победе и абсолютно конкретном разборе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что в правительстве не будет отставок после принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«Каждый должен иметь право на ошибку, и ответственность правительства заключается в том, чтобы эту ошибку исправить вовремя. И то, что происходит с налоговой реформой в стране, я абсолютно не считаю неудачей, а я считаю большой победой… Поэтому в целом, несмотря на отдельные шероховатости – а они вполне возможны, без них не обойдешься, – если мы начнем за каждую ошибку сшибать головы, то я не знаю, кто в таком правительстве будет работать. Поэтому успокойтесь. Там, где люди допустили серьезные просчеты, мы их поправим», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в правительстве было проведено совещание «в своем кругу» относительно того, почему при разработке Налогового кодекса не было учтено мнение предпринимателей по упрощенной системе налогообложения. «Разбор был абсолютно конкретный, совершенно четкий и понятный», - заявил Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, он отметил, что не считает нужным публично говорить о том, что именно обсуждалось в правительстве относительно Налогового кодекса, «только потому, что эти люди еще понадобятся для проведения других дел».

В то же время Н.АЗАРОВ заявил, что одним из недостатков при разработке Налогового кодекса он считает то, что этим занималось большое количество людей.