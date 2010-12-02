ВР уже «прожевала» 25 страниц - новый Налоговый кодекс есть

Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

За новую редакцию Налогового кодекса проголосовали 7 народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина» и 13 – из фракции НУ-НС.

Перед этим народные депутаты поддержали все предложения Президента в Налоговый кодекс.

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Решение принималось без обсуждения. Перед этим выступили только первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА и председатель Комитета ВР по вопросам таможенной и налоговой политики Виталий ХОМУТЫННИК.