На Чемпионате по джиу-джитсу украинцу сломали два ребра, но он победил

На Чемпионате мира по джиу-джитсу, который состоялся 27-28 ноября в Санкт-Петербурге, украинские спортсмены заняли два пятых, два седьмых и два девятых места. Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент Национальной ассоциации джиу-джитсу Виктор МАЛЮТЕНКО (шестой дан).

“Украину представляло 6 человек. И все в десятке, - отметил В.МАЛЮТЕНКО. - Нашему самому юному 20-летнему спортсмену в первом же бою сломали два ребра, но он выиграл этот поединок и после этого еще выиграл пять поединков с большим разрывом, но когда боролся за бронзу, не смог вытерпеть боль и уступил”.

По словам В.МАЛЮТЕНКО, в общекомандном зачете украинцы получили 130 баллов. “Мы на 50% выполнили лицензию на международные игры”, - сообщил тренер.

В.МАЛЮТЕНКО также отметил, что джиу-джитсу – довольно сложный вид спорта, который включает в себя и элементы борьбы, и ударную технику, и каратэ-бокс.

Международные соревнования по джиу-джитсу проходят раз в два года. Следующий Чемпионат мира пройдет в Италии в 2012 году.

Справка. Джиу-джитсу (от яп. «искусство мягкости») - общее название, применяемое для японских боевых искусств, включающих в себя техники борьбы с оружием и без него. Джиу-джитсу относят к наиболее древним видам японской борьбы.