Парламент в пятницу рассмотрит вето на Налоговый кодекс

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент в пятницу, 3 декабря, рассмотрит предложения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА к Налоговому кодексу.

Об этом спикер сказал в эфире радио «Эра-FM».

По его словам, маловероятно, что в четверг парламент будет рассматривать предложения Президента к Налоговому кодексу, а «пятница вероятнее потому, что дальше откладывать нельзя».

В.ЛИТВИН считает, что парламент примет Налоговый кодекс в новой редакции, учтя предложения главы государства. Он подчеркнул, что это необходимо сделать, поскольку государственный бюджет на 2011 год должен приниматься уже на новой налоговой базе.

По мнению В.ЛИТВИНА, В.ЯНУКОВИЧ принял «нелегкое, но ответственное решение» ветировать ряд норм Налогового кодекса. Он подчеркнул, что «власти надлежит демонстрировать мужество и признавать свои просчеты».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. Он поручил рабочей группе к четвергу подготовить предложения к Налоговому кодексу.

В тот же день В.ЛИТВИН не исключил, что в четверг, 2 декабря, парламент будет рассматривать эти предложения.