Нардеп Тимошенко возмущен: коалиция валит все социальные проекты

Проправительственное большинство продолжает блокировать вынесение на рассмотрение Верховной Рады законопроектов, направленных на улучшение жизни людей.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», министр социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, комментируя результаты заседания профильного комитета парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам народного депутата, представители провластного большинства сегодня в который раз "завалили" рассмотрение законопроекта «О недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины» (авторы А.ПАВЛОВСКИЙ и Александр СОЧКА).

Он сообщил, что законопроектом предусматривалось ввести до 1 января 2030 года мораторий на повышение пенсионного возраста, минимального стажа работы и страхового стажа.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что увеличение пенсионного возраста решает сегодня лишь внутренние проблемы Пенсионного фонда Украины, тем более, что никаких эффективных реформ в социальной сфере, которые были бы действительно ориентированы на людей, действующий состав Кабмина не предлагает.

Кроме того, депутат сообщил, что через парламентский комитет социальной политики и труда также не прошел законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О международных договорах Украины» (относительно недопустимости нарушения прав и ограничения социальных гарантий граждан при заключении международных договоров)».

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, законопроектом предлагалось дополнить Закон «О международных договорах Украины» новой статьей 3-1 относительно заключения международных договоров Украины, в которой предусмотреть, что вопросы регулирования цен и тарифов являются исключительно внутренней функцией государства и регулируются исключительно действующим законодательством Украины. Недопустимыми условиями международного договора Украины являются обязательства для Украины относительно повышения пенсионного возраста, ограничения роста фонда оплаты труда в государственном секторе, ограничения объема социальных гарантий и социальных выплат гражданам, предусмотренных действующим законодательством Украины, увеличения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного транспорта, продукты питания и товары первой необходимости.