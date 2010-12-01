В БЮТ рассказали, как власть сегодня передала «привет» украинским семьям

Парламентское большинство в который раз отказалось рассматривать законопроект о повышении помощи при рождении ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил народный депутат, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр СОЧКА.

«Парламентское большинство сегодня не проголосовало за включение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроекта, согласно которому предусматривалось предоставление помощи при рождении ребенка в размере 25 тыс. гривен, - на первого ребенка, 50 тыс. гривен - на второго ребенка, 100 тыс. гривен - на третьего и последующего ребенка», - сообщил депутат.

По его словам, этот законопроект не первый раз выносится на рассмотрение парламента, но всякий раз эту инициативу, как и много других законопроектов от оппозиции, «проваливают по одному сценарию».

«Сначала комитеты, контролируемые представителями парламентского большинства, блокируют рассмотрение законопроектов от оппозиции. Потом без вывода комитета законопроект вносится на рассмотрение Верховной Рады, но его не включают в повестку дня, поскольку парламентское большинство отказывается голосовать. Вот таким образом сегодня, в который раз, власть передала «привет» украинским семьям», - отметил А.СОЧКА.

Он напомнил, что обещание вдвое увеличить выплаты государственной помощи при рождении ребенка было одним из программных кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Но сегодня ситуация изменилась. Вместо увеличения помощи при рождение ребенка власть строит дороги к собственным имениям. Вместо реформ, которые должны привести к увеличению количества населения до 50 миллионов, как обещал кандидат ЯНУКОВИЧ, власть увеличила расходы на содержание чиновнического аппарата», - сказал народный депутат.

По словам А.СОЧКИ, парламентское большинство провалило сегодня законопроект в интересах другого, который должен быть внесен Администрацией Президента. «Судя из предыдущих заявлений, это будет вариант, который позволит замылить стране глаза, – закон будет принят, но выплаты предложат проводить так, что их украинские семьи не смогут получить», - сказал он.

Депутат также сообщил, что оппозиционный законопроект о повышении вдвое выплат государственной помощи при рождении ребенка будет снова внесен на рассмотрение Верховной Рады.