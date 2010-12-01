В Администрации Януковича установят чудо-лифт за миллион

В Администрации Президента Украины на улице Банковой скоро установят новый лифт, стоимость которого вместе с установкой обойдется почти в миллион гривен.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№268 от 1 декабря с.г.).

Как сообщил изданию глава Государственного правления делами Андрей КРАВЕЦ, новый подъемник фирмы Otis сможет поднимать грузы весом около 600 кг и будет обслуживать иностранные делегации — доставлять гостей Президента в зал приемов.

«Это обычный лифт, только большой, — отметил А.КРАВЕЦ. — Мы не могли купить другой, худшего качества, потому что есть определенные требования безопасности к такому оборудованию. Президент пользоваться этим подъемником не будет».

По словам А.КРАВЦА, заменить лифт было решено после того, как определили, что старый находится в аварийном состоянии.

Специалисты, обслуживающие лифты, сообщили, что такие дорогие лифты оборудованы «улавливателями». «Если обрывается канат, то система ловит кабину в полете и спасает жизни пассажирам», пишет «Сегодня».