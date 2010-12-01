Верховная Рада задолжала миллион за отопление

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента Владимир МАКЕЕНКО объясняет отсутствие тепла в Верховной Раде задолженностью парламента перед энергоснабжающей компанией «Газ Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам В.МАКЕЕНКО, свыше 2 млн. киевлянам отключили отопление, и депутаты ничем не лучше их.

Он отметил, что пока не согласован вопрос о выделении средств Управлению делами на оплату отопления. «Верховная Рада, кажется, задолжала около 1 млн. грн. Верховная Рада такой же субъект хозяйственной деятельности, как и все остальные структуры. Платить надо, и пусть в следующий раз лучше составляют смету Верховной Рады», - сказал В.МАКЕЕНКО.

Как сообщалось, несколько больших массивов столицы, в которых проживают около 2 млн. чел., остались без отопления.

Отключение тепла связано со снижением давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Ограничение газоснабжения предопределено задолженностью "Киевэнерго" за потребленный газ.

Сегодня народные депутаты также жаловались на холод в сессионном зале.

Когда председательствующий на заседании ВР Адам МАРТЫНЮК предложил работать без перерыва, чтобы раньше завершить пленарное заседание, кто-то из зала воскликнул: «Давайте, поскольку очень холодно в зале». В ответ А.МАРТЫНЮК отметил, что ему также холодно.