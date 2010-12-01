Международная конференция «Что такое свобода слова?»

В четверг, 2 декабря, в 19.00 в Октябрьском дворце (ул. Институтская, 1) состоится международная конференция на тему: «Что такое свобода слова?».

Организатор мероприятия: Фонд «Эффективное управление»

В публичных дебатах примут участие представители экспертного сообщества, международных организаций, органов центральной и местной власти, политики и бизнеса, образовательной среды.

Спикеры: Джо Локхарт, пресс-секретарь Билла Клинтона в 1993-2001 гг. (США), Цесар Гаварья Трахильо, президент Колумбии в 1990-1994гг. (Колумбия), Масиш Сташински, журналист, экс-редактор газеты «Wyborcza» (Польша), Владимир Познер, журналист и телеведущий (Россия), Энн Кэхилл, вице-президент Ассоциации международной прессы (Бельгия), Анар Мамедханов, бывший депутат азербайджанского парламента, экс-глава медиа-холдинга Day.az (Азербайджан).

Модератор конференции – Достопочтенная Ким Кэмпбелл, председатель международного консультативного совета Фонда «Эффективное управление», премьер-министр Канады в 1993г. (Канада)

Желающих посетить конференцию, просим зарегистрироваться на сайте www.debaty.org или по телефону (044) 501-41-08