Депутаты жалуются, что в сессионном зале холодно

Верховная Рада решила сегодня работать без перерыва, который предусмотрен с 12.00 до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время рассматриваются законопроекты повестки дня, а дальше парламент просто будет рассматривать вопросы, которые предусмотрено включить в повестку дня сессии.

Все законопроекты, предлагаемые сегодня народными депутатами, которые принадлежат к парламентскому меньшинству, отклонены или их рассмотрение перенесено.

Положительные решения во время голосования были лишь за ратификации соглашений, подписанных между правительствами Украины и других государств.

Когда председательствующий на заседании ВР Адам МАРТЫНЮК предложил работать без перерыва, чтобы раньше закончить пленарное заседание, кто-то из зала выкрикнул: «Давайте, потому что очень холодно в зале». В ответ А.МАРТЫНЮК отметил, что ему тоже холодно.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР работает только на утреннем заседании.

Справка УНИАН. Несколько крупных массивов столицы, в которых проживают около 2 млн. человек, остались без отопления.

Отключение тепла связано со снижением давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Ограничение газоснабжения вызвано задолженностью "Киевэнерго" за потребленный газ.

Между тем в КГГА еще вчера обещали, что тепло вернется в дома киевлян 30 ноября.