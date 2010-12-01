Чечетов уверяет, что на вето Януковича 300 голосов не понадобятся

Для преодоления вето президента к Налоговому кодексу не понадобиться 300 голосов.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Михаил Чечетов в эфире ТВі.

Депутат пояснил, что президент не подписал весь Налоговый кодекс, "а теперь будет подавать отдельные замечания по отдельным разделам".

Он сообщил, что не нужно будет для преодоления вето собирать 300 голосов в парламенте, поскольку "для того, чтобы кодекс вступил в силу, нам нужно будет каждую поправку президента проголосовать 226 голосами".

"И в целом кодекс 226 голосами. А потом направляем (в администрацию президента)", - добавил Чечетов.

Чечетов сказал, что не идеализирует "то, что было принято. Если будут какие-то замечания, мы еще раз, повторно рассмотрим. В этом смысл работы».

Комментируя заявление Владимира Литвина, что ветирование Налогового кодекса может вызвать в том числе и кадровые перестановки, депутат заявил, что кадровые перестановки в правительстве могут состояться, но не в связи с Налоговым кодексом.

"Согласно указу президента в течении 2 месяцев должна быть реализована админреформа: количество министерств должно быть сокращено где-то на треть, 25%. Естественно, часть людей должна будет уйти", - отметил он.

"А остальное у Литвина спросите, что он имел ввиду… Я вижу кадровые изменения только в контексте реализации админреформы", - заявил политик.

Комментируя требования митингующих предпринимателей об отставке правительства и досрочных выборах Верховной Рады, Чечетов подчеркнул: "Язык ультиматумов в разговоре с сегодняшней властью бесперспективен и ведет в тупик. Власть очень сильна, и я не рекомендую никому говорить с ней языком ультиматумов".

Украинская правда