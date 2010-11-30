Парламент рассмотрит поправки Президента к НК и проголосует

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не видит необходимости в преодолении вето Президента на Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил в интервью журналистам.

По словам лидера фракции Партии регионов, по его информации, Президент не полностью ветировал Налоговый кодекс, а частично, то есть ветировал некоторые статьи Налогового кодекса, и внесет в парламент свои предложения. А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что в таком случае парламент должен проголосовать по отдельности все предложения Президента и в целом переголосовать с учетом этих предложений Налоговый кодекс. При этом он отметил, что в таком случае не понадобится 300 голосов для преодоления вето, а нужно будет не менее 226 голосов для переголосования Налогового кодекса с учетом поправок.

А.ЕФРЕМОВ считает, что до четверга поправки Президент Украины будут доработаны и вынесены на рассмотрение Верховной Рады. «Президент подаст документ с поправками, и мы будем по каждой поправке голосовать», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что согласно анализу Администрации Президента, по 11 направлениям в Налоговом кодексе Президент увидел нарушения Конституции или существующих законодательных актов.

При этом лидер фракции Партии регионов высказал удивление в связи с тем, что по ряду направлений поправки к кодексу были согласованы с Кабинетом министров, но в конечном итоге они почему-то не вошли в Налоговый кодекс, а осталась старая редакция проекта. По его словам, это, в частности, касается нарушения конституционных прав, то есть нарушение презумпции невиновности.

Отвечая на вопрос, на какой все-таки налоговой основе будет строиться проект госбюджета на 2011 год, А.ЕФРЕМОВ ответил, что если в четверг предложения Президента к Налоговому кодексу будут рассмотрены, он согласится с ними и подпишет кодекс, то тогда на следующей неделе парламент может начать рассмотрение бюджета на новой налоговой базе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что решил ветировать Налоговый кодекс. Такое решение В.ЯНУКОВИЧ, по его словам, принял после совещания по вопросам Налогового кодекса, в котором принимали участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, члены правительства.

Президент дал задание премьер-министру, экономическому блоку правительства и Администрации Президента до четверга подготовить изменения к Налоговому кодексу.