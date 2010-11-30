Регионал обвиняет Кивалова в «протаскивании» коррупционных схем

Народный депутат Украины Игорь ПЛОХОЙ (фракция Партии регионов) инициирует освобождение Сергея КИВАЛОВА (фракция Партии регионов) от должности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПЛОХОЙ заявил на пресс-конференции.

И.ПЛОХОЙ заявил, что С.КИВАЛОВ «является инициатором судебной реформы, и по своему усмотрению он видит данную работу в выполнении своих коррупционных схем и давления на судей».

Он призвал судей «предоставить достоверную и объективную информацию по фактам давления на них и принуждения принимать незаконные решения».

И.ПЛОХОЙ сообщил, что зарегистрировал проект постановления «об образовании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия». Данным проектом постановления предусматривается создать такой комитет, и при этом ликвидировать комитет ВР по вопросам правовой политики (который возглавляет Сергей МИЩЕНКО (фракция “БЮТ-Батькивщина” - УНИАН) и комитет ВР по вопросам правосудия (который возглавляет С.КИВАЛОВ). Также проектом постановления предусмотрено избрать председателем новосозданного комитета С.МИЩЕНКО, а С.КИВАЛОВА - членом данного комитета.