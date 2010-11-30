НУ-НС подозревает, что Азаров готовится к кавалеристскому набегу

Фракция НУ-НС требует от правительства немедленно подать в парламент программу социально-экономического развития и проект государственного бюджета на 2011 год на действующей законодательной базе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

По его словам, именно эти документы должны дать ответ на вопрос, каким образом правительство видит экономическое развитие Украины.

Н.МАРТЫНЕНКО напомнил, что проект государственного бюджета в первом чтении должен был быть принят еще до 20 октября, однако его до сих пор никто не видел.

«Какого качества будет главный экономический документ страны, если правительство хочет его протянуть кавалеристским набегом? Так же было с печально известным Налоговым кодексом», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.