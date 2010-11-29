Замминистра: остальные положения НК передовые и позитивные

В Житомире около ста представителей малого и среднего бизнеса сегодня утром пикетировали областную государственную администрацию в знак протеста против нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели держали плакаты с надписью «Нет – Налоговому кодексу!» и требовали применения Президентом вето.

В это же время в ОГА проходило заседание коллегии Житомирской облгосадминистрации при участии заместителя министра труда и социальной политики Украины Константина ВАЩЕНКО, который выразил уверенность, что правительство обязательно найдет консенсус с предпринимателями. По его словам, новый Налоговый кодекс “имеет проблемные вопросы только в моментах упрощенной системы налогообложения, а остальные положения там передовые и позитивные".

В свою очередь председатель Житомирской ОГА Сергей РЫЖУК по поводу акций протеста предпринимателей сказал, что считает недопустимым, "когда миллионы людей в стране, которые работают по упрощенной системе налогообложения, не платят надлежащее количество налогов в госбюджет...".