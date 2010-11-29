Донецкий губернатор отказался переехать в Киев

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК опровергает слухи о своем переходе на другую работу в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, насколько достоверны слухи о его переезде в Киев в связи с другой должностью.

«Я никуда не собираюсь идти», - сказал А.БЛИЗНЮК. Он подчеркнул, что каждый человек должен заниматься только тем, чем может, чтобы максимально реализовать свои возможности, утвердить свои жизненные принципы.

«Скажем так - мои принципы такие: чего не любишь в других, никогда не делай этого сам… Каждый человек, если он что-то хочет делать, должен по совести ответить на вопрос, а может ли он это делать, а готов ли он это делать, а соответствует ли это его принципам душевным, человеческим и так далее», - объяснил губернатор.

При этом он, обращаясь к журналистам, добавил: «Поэтому я в этой области многое видел, что-то сделал и еще больше хочу вместе с вами сделать для людей. Без пафоса. Поэтому киевские пагорбы меня не прельщают».