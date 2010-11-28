В ПР называют ошибкой отмену Украиной виз для граждан стран ЕС

Народный депутат от Партии регионов Леонид КОЖАРА считает ошибкой отмену Украиной виз для граждан стран Европейского Союза.

Об этом он сказал в эфире программы “Шустер Live” на ТРК “Украина”.

«То, что в 2005 году мы отменили визовый режим для граждан ЕС, это была абсолютная ошибка», - сказал Л.КОЖАРА.

По его словам, таким образом, Украина потеряла рычаги влияния на соответствующие посольства и на процесс переговоров по вопросам отмены виз для украинцев.

В то же время, по словам народного депутата, План действий по получению Украиной безвизового режима со странами ЕС является шагом вперед для развития нашего государства. «Мы уже начали выполнять этот план действий еще до того, как он был подписан. И я абсолютно убежден, что слова Президента о том, что мы скоро будем иметь безвизовый режим, являются абсолютной правдой», - сказал Л.КОЖАРА.