Королевская: коррупция дает самую большую налоговую нагрузку на всю страну

“Сегодня на Майдане стоят не только предприниматели, но и все люди, выступающие против философии, заложенной властью в Налоговый кодекс — философии построения страны для богатых и всемогущих, которые живут за счет бедных и бесправных». Об этом сказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в прямом эфире «Шустер Live».

Народный депутат убеждена, что власть хочет сформировать в Украине модель абсолютно зависимого от власти общества. «Предприниматели и простые люди, которые приходят на Майдан, не хотят жить в стране нищих, безработных и бесправных. Люди понимают, что «налоговая реформа» сегодня лишит их рабочих мест; после этого «пенсионная реформа» заставит их работать до смерти; а жилищно-коммунальная реформа обложит непомерными штрафами».

«Предприниматели больше не желают ждать и отстаивают свои права и свободы. И люди поддержали предпринимателей, потому что поняли, что скоро придут и за ними. Они вместе сейчас на Майдане, чтобы защитить свое будущее», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, главная проблема налогообложения в Украине заключается в том, что она строится на ложной философии. «Во всем мире люди платят налоги за то, чтобы жить в нормальном, цивилизованном обществе. В нашей стране с людей собирают оброк, который делит между собой чиновничья верхушка», - сказала депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что приоритетом налоговой реформы должна стать борьба с коррупцией: «Коррупция сегодня дает самую большую налоговую нагрузку на всю страну. Именно с этой проблемой нам необходимо разобраться в первую очередь». По мнению главы парламентского комитета, для искоренения коррупции следует сделать более прозрачным распределение бюджета, изменить принципы администрирования налоговой системы, а также функции контролирующих органов.