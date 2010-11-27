Ющенко заявляет, что с Балогой не общается

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не общается с экс-руководителем Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ.

Об этом он сказал в пятницу в эфире телеканала "Интер".

На вопрос, общается ли он с В.БАЛОГОЙ, В.ЮЩЕНКО ответил: "Практически нет".

"Когда я говорил, что "БАЛОГА - это я", шла речь о конкретном событии, когда сказали, что это действие БАЛОГИ. Я сказал: простите, в Секретариате Президента, который обслуживает и обеспечивает деятельность Президента, шаг, который делается, это делается от имени Президента", - отметил он, добавив, что это является нормальной практикой для всех стран.

"В этом контексте была моя ремарка", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.