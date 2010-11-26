Медведев: в ЕС - длинная очередь, а в Таможенный союз и ЕЭП можно сразу

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия хочет видеть Украину в составе Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по итогам заседания IV заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Мы, со своей стороны, конечно, хотели бы видеть Украину в составе Таможенного союза и в составе Единого экономического пространства», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что видит в этом большой экономический смысл и лучшее взаимодействие во всех возможных сферах.

Вместе с тем, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что принятие таких решений является суверенным правом Украины.

Говоря о стремлениях Украины вступить в Европейский Союз, Д.МЕДВЕДЕВ сказал: «Мне думается, Евросоюз должен сам разобраться, в каком он состоянии сейчас находится, разобраться с кандидатами в Евросоюз, которые уже давно стучаться в дверь. И, очевидно, очередь для принятия других государств в Евросоюз будет очень и очень долгой».

В то же время, он подчеркнул, что вступление в любое объединение является суверенным правом любой свободной страны, и Украина должна решить это в соответствии с внутренними процедурами, а также в соответствии с теми настроениями, которые существуют в обществе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.