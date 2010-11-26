Предприниматели предлагают Чечетову заплатить им из своего кармана

Участники бессрочной акции протеста против принятия Налогового Кодекса удивлены заявлением народного депутата из фракции Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА о том, что они якобы получают деньги за свое пребывание на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, заявила заместитель секретаря Координационного совета работников рынков Украины Ольга ГАЙСУМОВА.

По ее словам, только 25 ноября участие в акции протеста в столице приняли 5 808 работников рынков Украины. При этом она отметила, что один лишь проезд в Киев обходится более чем в 200 гривен.

«Чтобы доехать из Мелитополя, например, необходимо 240 гривен, из Одессы – 270 гривен, из Тернополя – 210 гривен. Кроме того, нужно обеспечить еще и пребывание в городе. Мы едем за собственные средства, потому что понимаем, что эти потери – ничто по сравнению с тем, каким игом для нас обернется принятие Налогового Кодекса», - отметила О.ГАЙСУМОВА.

Однако она отметила, что если М.ЧЕЧЕТОВ скажет, где предприниматели могут получить средства за участие в акции протеста, то они обязательно обратятся туда.

«Если верить словам господина ЧЕЧЕТОВА, то кто-то должен нам 1 млн. 161 тыс. 600 грн. да еще и питание в придачу. Нам интересно знать, кто? И где эти деньги выдают? Если такого места господин ЧЕЧЕТОВ указать не сможет, то мы требуем, чтобы он публично опроверг данную информацию или заплатил из собственного кармана», - сказала представитель профсоюза.

Напомним, 24 ноября, в комментарии ИМК М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что «недовольные принятием новой редакции Налогового кодекса Украины получают за свои протесты 200 гривен в сутки».