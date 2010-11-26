У главы ЦИК - печальная «новость» для протестующих

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ отмечает, что действующая Конституция не предусматривает организацию референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады.

Об этом говорится в комментарии В.ШАПОВАЛА, текст которого передан УНИАН отделом взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

«Если эти инициативы реально существуют, то, в первую очередь, я посоветовал бы внимательно перечитать Конституцию Украины и решения Конституционного Суда Украины. В них четко указано, что досрочное прекращение полномочий органов государственной власти путем вынесения этого вопроса на всеукраинский референдум по народной инициативе невозможно», - В.ШАПОВАЛ.

Вместе с тем, председатель ЦИК не исключил, что инициаторы этой акции просто не успели посоветоваться с юристами. “Хотя, вполне вероятно, что соответствующая инициатива имеет сугубо политическое назначение”, - отметил он.

По словам В.ШАПОВАЛА, в любом случае поступление в Центральную избирательную комиссию документов, касающихся возможности проведения референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады Украины, если такие будут предоставлены, не будет иметь никаких юридических последствий.

В сообщении ЦИК отмечается, что 26 ноября некоторые средства массовой информации распространили сообщение о возможности сбора подписей с целью инициативы проведения референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады Украины.