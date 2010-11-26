Медведев с Януковичем затянули встречу тет-а-тет почти в 3 раза

В загородной резиденции Президента России «Горки» началось IV заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание началось после встречи в формате тет-а-тет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, которая продлилась около двух с половиной часов вместо запланированных 45 минут.

Перед началом двухсторонней встречи была проведена короткая протокольная съемка, на которой президенты только поприветствовали друг друга и ничего не говорили публично.

С украинской стороны в заседании комиссии принимают участие глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, министр экономики Василий ЦУШКО, председатель Государственной таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК, председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО и другие.

С российской стороны в заседании комиссии принимают участие глава Администрации Президента РФ Сергей НАРЫШКИН, министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, министр культуры Александр АВДЕЕВ, министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, министр экономического развития Эльвира НАБИУЛЛИНА, министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ, министр сельского хозяйства Елена СКРЫННИК, министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, а также глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Алексей ФЕДОРОВ и другие.