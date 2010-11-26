Минфин борется с Бродским за контроль над игорным бизнесом

Министерство финансов Украины пригласят поучаствовать в GREF (Gaming Regulators European Forum) — форуме, который организовывается европейскими регуляторами игорного рынка, что может означать признание европейскими коллегами за Минфином статуса регулятора украинского гамблинг-рынка. Об этом пишет COMMENTS.UA.

Закрепив за собой такое положение, указывает издание, у министерства появятся дополнительные аргументы в пользу принятия парламентом именно его варианта проекта закона «Об азартных играх». Сегодня существует два варианта законопроекта «Об азартных играх» - Минфина и Госкомпредпринимательства, отмечакт издание.

В общих чертах оба документа довольно схожи, однако эксперты отмечают некоторые кардинальные различия, которые и стали камнем преткновения для двух ведомств: в Госкомпредпринимательстве считают, что полный запрет необходимо наложить только на деятельность казино-онлайн и залов игровых автоматов, а Минфин предлагает добавить в этот черный список букмекерскую деятельность.

Работать «разрешенные» игорные заведения могут только в игровых зонах, расположенных на территории Крымского полуострова (исключая Севастополь), и на курортах: Трускавец, Моршин, Буковель, Мукачево и Славское. У Госкомпредпринимательства же более широкий список «игровых зон».

Кроме того, пишет COMMENTS.UA, в Минфине считают, что Украине нужна отдельная структура - Национальный организатор азартных игр, который будет решать, кому передать право семь лет «играть» на рынке. Правда, подчеркивает издание, заплатить за него придется 40 млн. грн. Самому же национальному оператору лицензия обойдется всего в 1 тыс. грн., отмечает издание.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.