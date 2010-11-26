Яценюк о кодексе, налогах и тех, кто на них хорошо живет

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что расходы на содержание Администрации Президента в этом году увеличились почти на 30%, парламента - на 18,2%, и правительства - на 11,7%.

Об этом он сказал во время заседания Правительства перемен на тему: «На что власть тратит наши налоги?», сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін».

Как подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, налоговое законодательство Украины, в частности и принятый парламентом Налоговый кодекс, не содержат никакой мотивации для украинцев платить налоги, не выполняют задания по модернизации страны, а обеспечивают исключительно содержание государственного аппарата.

«Количество и объем уплаченных налогов украинцами никоим образом не влияет на уровень их жизни. Чем больше государство собирает налогов, тем лучше живет только Администрация Президента, правительство, Верховная Рада и все чиновники. Мотивации платить налоги в стране нет», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что государственный бюджет Украины фактически формируется за счет разного рода кредитов и налогообложения импорта: «Общий объем кредитов в украинскую экономику в течение этого года достиг 12 млрд. долл., а 52 млрд. грн. - это налоги с импортных товаров. В стране отсутствует производство».

За девять месяцев этого года план сбора налогов выполнен на 67%. «После принятия государственного бюджета-2010 правительство анонсировало дефицит бюджета в 15 млрд. грн. Еще тогда Правительство перемен прогнозировало в десять раз больший дефицит. Сегодня, к сожалению, наши прогнозы сбылись – министр финансов Федор ЯРОШЕНКО признал, что дефицит госбюджета составляет 100 млрд. грн. Мне понятно, что даже десятикратного налогообложения малого и среднего бизнеса и всех средств МВФ не хватит, чтобы прокормить эту бюрократически-олигархическую машину украинской власти», - подчеркнул лидер «Фронта Змін».

Сегодня налоги не гарантируют украинцам достойный уровень жизни, отметил он. «Налоги собирают, чтобы обеспечивать достойную пенсию, социальные выплаты, доступное жилье, бесплатную медицину, экологически чистую окружающую среду, доступность образования, отсутствие коррупции, благоприятные условия для предпринимательства. Но всего этого в стране сегодня нет», констатировал А.ЯЦЕНЮК.

Львиная доля средств государственного бюджета идет на содержание Администрации Президента, расходы на которую в этом году увеличились почти на 30%, парламента (на 18,2%) и правительства (на 11,7%), в то время как развитые страны сокращают расходы на госаппарат, отметил лидер партии «Фронт Змін». «С начала года государственная машина съела уже 11 млрд. грн.», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, на 2010 год в бюджете запланировано 90 млрд. грн на финансирование подготовки к Евро-2012 в то время, как на социальную защиту незащищенных слоев населения – 4,6 млрд. «Евро - это проект, который предусматривает тест страны на европейскость, который предусматривает возможность привлечения иностранных инвестиций, а не расходование государственных средств на все объекты инфраструктуры. Сегодня правительство не смогло привлечь ни одной копейки частных инвестиций, а основные расходы несет госбюджет. У меня вопрос: почему это не средства частных инвесторов? Кто потом будет эксплуатировать эти объекты? За какие средства будут содержаться стадионы, которые будут заведомо убыточными? А также – почему средняя стоимость сооружения объектов инфраструктуры к Евро-2012 в три раза больше, чем аналогичных в Евросоюзе?», - спрашивает А.ЯЦЕНЮК.

При этом, добавил он, на каждого украинца в бюджете на год заложено 678 гривень на «бесплатное» медицинское обслуживание, то есть 56,5 гривни в месяц. Расходы на образование, по его словам, составляют 520 гривень в год на одного украинца, а на улучшение культурной жизни государство тратит только 36 грн. в течение года – хватит, чтобы один раз сходить в кинотеатр. «В то же время, на содержание и обеспечение работы одного налоговика государство тратит 80 тысяч в год – столько же, сколько на четырех врачей», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Предложенный Налоговый кодекс, по словам лидера партии, никак не решает эти проблемы. «Налоговый кодекс дает возможность большому индустриальному бизнесу работать через оффшорные зоны, и не платить вообще ничего, и перевести фактически основной груз бюджетной ответственности на плечи тех тысяч людей, которые сегодня находятся на Майдане», - добавил он.

Кроме того, подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, Налоговый кодекс – это путь к увеличению безработицы в стране.

Именно поэтому А.ЯЦЕНЮК обратился с письмом к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором содержится экономическое обоснование, почему этот кодекс вреден и опасен для Украины. «Я призываю Президента вернуть Налоговый кодекс в парламент со своими предложениями», сказал он.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК в письме к Президенту требует разработать госбюджет на следующий год на старой налоговой базе, но существенно сэкономить бюджетные средства через сокращение расходов на содержание государственного аппарата.