Губернатор Закарпатья пообещал передать обращение Януковичу

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Александр ЛЕДИДА пообещал предпринимателям передать их обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как участники акции протеста пытались ворваться в помещение Закарпатской ОГА, А.ЛЕДИДА и глава Закарпатского областного совета Иван БАЛОГА встретились с участниками митинга.

От имени предпринимателей выступила голова регионального отделения Украинского союза предпринимателей и промышленников Украины Маргарита МОЩАК. Она передала руководству области обращение и свыше 600 подписей ужгородских предпринимателей к Президенту.

«Мы понимаем, что ни облгосадминистрация, ни облсовет не влияют на мнение Президента и не могут посодействовать наложить вето на Налоговый кодекс. Мы не просим это делать, мы просим донести Виктору ЯНУКОВИЧУ позицию закарпатских предпринимателей и передать ему наши подписи», - сказала М.МОЩАК.

В свою очередь, А.ЛЕДИДА отметил, что Украине необходим Налоговый кодекс.

«Если мы идем в Европу, хотим иметь европейский уровень жизни, то должны приспосабливать наше законодательство к европейским нормам», - добавил он.

А.ЛЕДИДА пообещал предпринимателям передать Президенту их требования и подписи.