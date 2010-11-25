Тимошенко посчитала, что налог с Межигорья обеспечил бы бюджет района

Парламентская фракция БЮТ на следующей пленарной неделе будет требовать принятия Верховной Радой ряда законов, направленных на уменьшение налогового давления на предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО.

Первый законопроект, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, касается возвращения к упрощенной системе налогообложения. По убеждению лидера «Батьківщини», упрощенная система налогообложения является единственным путем, который может дать стимул для развития малого и среднего бизнеса.

“Это единственный путь, который может дать нам надежду на то, что объем вклада малого и среднего бизнеса во внутренний валовой продукт будет приближаться хотя бы к среднеевропейским стандартам, то есть к половине ВВП", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что законопроект был разработан во времена ее премьерства.

Другой законопроект, отметила она, касается отмены двойного налогообложения торговых, финансовых операций, а также за счет усиления контроля за операциями с офшорными зонами.

“Я считаю, что пока мы этого не сделаем, наш бюджет всегда будет находиться в плачевном состоянии и недополучать минимум 50% своих доходов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она отметила, что БЮТ будет настаивать на принятии законопроекта о налоге на “сверхбогатство”. “Если бы мы взяли налог с тех сотен тысяч гектаров земли, которые находятся сегодня под крупнейшими в Европе виллами, построенными на всей территории Украины, а особенно в Крыму, то, например, один налог на землю, который можно взять с территории "Межигорья", обеспечил бы полностью бюджет Вышгородского района Киевской области", - сказала лидер “Батьківщини”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, налогом нужно облагать именно такие здания, а не небольшие дома в селах.

“Кроме того, можно выйти из любого кафе и увидеть вереницу “Майбахов”, “Порше”, “Ягуаров” других машин, которые, кстати, без налоговой нагрузки завозятся на территорию Украины. Но если обложить налогом именно такие машины, я убеждена, что можно раз и навсегда забыть о том, что упрощенную систему налогообложения нужно отменить”, - добавила лидер “Батьківщини”.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что ее команда совместно с предпринимателями разрабатывает законопроект об экономической свободе малого и среднего бизнеса. "Это должен стать определенной конституцией экономической свободы малого и среднего предпринимательства. Нам, наконец, нужно отложить в сторону все интересы министров, заместителей министров, всех министерских вертикалей на местах и детально, четко инвентаризовать все, что мешает работать малому и среднему бизнесу. А, кроме того, за невыполнение положений, которые освобождают от бюрократии малый и средний бизнес, нужно вводить в Уголовный кодекс существенные статьи. Для того, чтобы бюрократия всех уровней отвечала за то, что сегодня весь малый и средний бизнес живет в состоянии полной несвободы", - подчеркнула она.