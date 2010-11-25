Наша Украина просит страны мира не пускать к себе мэра Херсона

«Наша Украина» осуждает намерения Херсонского городского председателя Владимира САЛЬДО запретить чествование памяти жертв Голодомора, и призывает страны мира не допускать его на свою территорию.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии.

В заявлении отмечается, что городской председатель Херсона обжаловал в суде заявку партии «Наша Украина» на проведение 27 ноября мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора.

“Это впервые за шесть последних лет, когда местная власть хочет запретить общественное шествие чествования памяти жертв тоталитарного режима. Невзирая на то, что область понесла за годы сталинщины тяжелые потери”, - отмечается в заявлении.

В партии напоминают, что жители 361 населенного пункта на территории нынешней области подверглись тяжелым репрессиям со стороны власти.

Херсонская областная организация партии «Наша Украина» требует от городской власти дать разрешение на проведение шествия и гражданской панихиды в память о миллионах невинно замученных наших соотечественников.

Также «Наша Украина» отмечает, что “в соответствии с международной конвенцией 1948 года «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него», любые попытки отрицания факта геноцида являются противоправными действиями и могут стать предметом рассмотрения в международном суде в Гааге”.

“Эту конвенцию подписали 143 страны, в частности все страны-члены ЕС. Факт осуществления в Украине геноцида (физического истребления голодом) установлен украинским судом”, - подчеркивается в заявлении.

Украинским законодательством Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом, и отрицание этого факта признается противоправным, как надругательство над памятью миллионов жертв и унижение достоинства украинского народа, добавили в “Нашей Украине”.

“Следовательно, страны, подписавшие упомянутую Конвенцию 1948 года, должны соответственно реагировать на действия лиц, которые отрицают факт Голодомора или препятствуют чествованию памяти его жертв”, - уверены авторы заявления.

Поэтому «Наша Украина» обращается к странам-подписантам Конвенции, и в первую очередь членам Европейского Союза, с требованием «не допускать В.САЛЬДО и ему подобных деятелей на свою территорию».