В милиции уверяют, что внутренние войска в Киев не стягивают
15:51, 25 ноября 2010Политика
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Опровергли слухи
Внутренние войска МВД Украины находятся в местах своей дислокации и несут службу в соответствии с распорядком.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВВ МВД Украины, опровергнув, таким образом, информацию, которая появилась в отдельных СМИ о том, что якобы в столицу подтягиваются резервы внутренних войск из-за проведения массовых акций протеста предпринимателей.
«Никаких дополнительных подразделений внутренних войск в Киев никто не подтягивает», - сказали в пресс-службе.
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