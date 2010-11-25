В милиции уверяют, что внутренние войска в Киев не стягивают

Внутренние войска МВД Украины находятся в местах своей дислокации и несут службу в соответствии с распорядком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВВ МВД Украины, опровергнув, таким образом, информацию, которая появилась в отдельных СМИ о том, что якобы в столицу подтягиваются резервы внутренних войск из-за проведения массовых акций протеста предпринимателей.

«Никаких дополнительных подразделений внутренних войск в Киев никто не подтягивает», - сказали в пресс-службе.