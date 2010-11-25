Переговоры с предпринимателями ведет Акимова

В Администрации Президента Украины проходит встреча с представителями предпринимателей, которые выступают с протестами в связи с принятием Налогового Кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, как только пикетчики обратились в Администрацию Президента с просьбой о встрече, им сразу была предоставлена такая возможность.

Встреча проходит за круглым столом. Ее проводит первый заместитель главы Администрации Президента - Представитель Президента в Кабинете министров Ирина АКИМОВА.

“В Администрацию Президента еще не поступил из парламента Налоговый кодекс”, - отметила И.АКИМОВА в начале встречи.

По ее словам, сейчас над документом работает Аппарат Верховной Рады Украины. Ожидается, что его передадут Президенту Украины для анализа и принятия решения относительно подписания или ветирования в пятницу вечером, 26 ноября.