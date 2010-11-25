Митинг предпринимателей в Одессе освистал губернатора

Около трех тысяч предпринимателей, прибывших с рынков "7-й километр", "Привоз", "Северный", авторынков "Куяльник", "Успех" и других, собрались сегодня на общегородской митинг на площади перед зданием Одесской областной госадминистрации, протестуя против введения Налогового кодекса.

Участники митинга считают, что политика Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА направлена на уничтожение малого и среднего бизнеса в стране. В их руках лозунги: «Нет – Налоговому кодексу!», «Прекратите фискальное уничтожение бизнеса!», «Налоговый кодекс - могила малого бизнеса!», «Экономическую свободу предпринимательству!», «Искоренить беспредел на таможне!» и другие.

Предприниматели требуют от главы облгосадминистрации Эдуарда МАТВИЙЧУКА передать их требование Президенту - наложить вето на принятый парламентом Налоговый кодекс.

«В понедельник мы ездили в Киев, покупали дуделки, свистелки для митинга. Но, видимо, скоро придется ехать за вилами и лопатами», - заявила, в частности, одна их предпринимательниц Малиновского рынка Одессы Татьяна ЖЕРНАКОВА.

Высказанное губернатором Эдуардом МАТВИЙЧУКОМ, появившимся перед участниками митинга вместе с главой облсовета Николаем ПУНДИКОМ, предложение «конкретизировать свои требования по Налоговому кодексу, чтобы выработать необходимые поправки», вызвало взрыв негодования. Под возгласы «Ганьба!», свист и улюлюканье он вынужден был скрыться в здании облгосадминистрации.

Митинг у здания облгосадминистрации продолжается. Причем, как сообщили УНИАН его участники, около полутысячи местных предпринимателей выехали в среду и сегодня утром в Киев, чтобы принять участие в столичной акции протеста.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве продолжается акция протеста предпринимателей, начавшаяся 22 ноября. Сегодня в ней принимают участие, по разным данным, от 6 до 10 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, требующих ветирования Налогового кодекса.