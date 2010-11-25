В Администрацию Януковича впустили восьмерых переговорщиков
14:20, 25 ноября 2010Политика
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В их числе - нардеп
|Оксана Продан
Как передает корреспондент УНИАН, в составе переговорной группы 8 лиц.
В частности, в состав переговорной группы входят председатель Совета предпринимателей при оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН и народный депутат Украины Михаил ВОЛыНЕЦ.
Как отметила журналистам О.ПРОДАН, они еще не знают, с кем из представителей Администрации Президента будут встречаться.
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