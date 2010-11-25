В Администрацию Януковича впустили восьмерых переговорщиков

14:20, 25 ноября 2010
Политика
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В их числе - нардеп

Оксана Продан
Представители оргкомитета акции протеста предпринимателей против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧОМ Налогового кодекса пошли на переговоры в администрацию главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе переговорной группы 8 лиц.

В частности, в состав переговорной группы входят председатель Совета предпринимателей при оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН и народный депутат Украины Михаил ВОЛыНЕЦ.

Как отметила журналистам О.ПРОДАН, они еще не знают, с кем из представителей Администрации Президента будут встречаться.

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