У Жвании говорят, что Янукович ставит задачу за год пройти пятилетку

План действий по переходу Украины на безвизовый режим со странами ЕС включает много политических требований, которые являются фактическим отражением отношения Европы к Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентской группы "Право выбора", такое убеждение выразил народный депутат, член Коллегии партии Христианско-демократический союз Олег НОВИКОВ, комментируя результаты саммита Украина-ЕС.

"Анализируя заявление ЯНУКОВИЧА о том, что Украина выполнит План действий до конца 2011 года, можно смело сказать, что Президент ставит перед Кабмином задание за год пройти пятилетку. Это бесспорный вызов для украинской власти», - сказал депутат, заметив при этом, что пока речь идет лишь о возможности отмены краткосрочных туристических виз.

В то же время О.НОВИКОВ положительно оценил тот факт, что Украина, наконец, получила конкретный План действий, ведь долгое время велись лишь переговоры. "Но при этом не определены сроки реализации этого плана, а значит, речь идет лишь о долгосрочной перспективе. Учитывая опыт других стран, можно сделать вывод, что это занимает около пяти лет», - отметил депутат.

Продолжая тему, О.НОВИКОВ напомнил, что Украина будет выполнять План действий в два этапа. По его словам, первый этап – законодательное урегулирование всех необходимых требований. "При эффективной работе это займет не так много времени. Второй этап будет более сложным и экономически расходным - замена паспортов, обеспечение работы пропускных пунктов на государственных границах и прочее», - заявил парламентарий.

Он отметил, что ПД содержит много спорных и политических требований. «Это касается миграционной политики Украины, отмены регистрации иностранцев, борьбы с организованной преступностью, выдачи заграничных паспортов малоимущим гражданам», - сказал О.НОВИКОВ.

Вместе с тем он считает, что выполнение этих требований будет бесспорным позитивом для жизни страны. «Например, отмена института прописки, который является реликтом советских времен», - отметил депутат. «В любом случае правительство должно быть готовым к систематической работе со всеми заинтересованными субъектами, чтобы не повторять ситуацию с Налоговым кодексом», - добавил О.НОВИКОВ.