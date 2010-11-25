На Майдан подтянулись еще предприниматели

По состоянию на 11.30, количество предпринимателей, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса, увеличилось до 6 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

Пока фактов нарушения общественного порядка не зафиксировано, добавили в милиции.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

Сегодня предприниматели заявили о намерении провести также митинги возле зданий Администрации Президента Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Центральной избирательной комиссии.