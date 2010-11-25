Бродский предлагает уволить Волгу

Председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением уволить Василия ВОЛГУ с должности председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной политики и связей со СМИ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

«Деятельность этого человека во главе Госфинуслуг зарегулирует украинский бизнес так, как в старые коррупционные времена, – заявил М.БРОДСКИЙ. - Вопреки политической воле Президента и правительства по дерегулированию бизнеса и созданию прозрачных условий для предпринимательской деятельности, Василий ВОЛГА направляет усилия своего ведомства на разработку новых бюрократических барьеров и антиконкурентных процедур, что существенно ограничивает предпринимательскую инициативу».

Председатель Госкомпредпринимательства утверждает, что более трети предложенных Госфинуслуг регуляторных инициатив противоречат действующему законодательству или вводят дополнительные и экономически не обоснованные ограничения деятельности рынков финансовых услуг.

«К сожалению, речь идет не о единичных ошибках, – сказал М.БРОДСКИЙ. – Это системные попытки усилить и без того чрезмерное регуляторное влияние на рынке небанковских финансовых услуг. В частности, Василий ВОЛГА инициировал внедрение для финансовых учреждений нового обязательного специального регуляторного сбора за осуществление уполномоченным органом регулирования и надзора за их деятельностью. Невзирая на неоднократные обращения и поручения правительственного комитета по экономической политике урегулировать спорные вопросы, он блокировал ликвидацию искусственной монополии на рынке актуарных расчетов для страховых компаний – в результате чего на рынке остаются работать 7 актуариев при необходимости в 150-200 специалистов. Наконец, Госфинуслуг под руководством Василия ВОЛГИ предложил создать нового монополиста – единого государственного страхового агента по медицинскому страхованию иностранцев. Только жесткое публичное противодействие такому шагу вынудило Василия ВОЛГУ отозвать свой проект постановления. Аналогичных примеров можно привести десятки».

М.БРОДСКИЙ убежден, что такими действиями председателя Госфинуслуг девальвируются реальные положительные шаги правительственной команды и Президента Украины по дерегулированию предпринимательской деятельности и созданию цивилизованных условий ведения бизнеса в Украине.

«Если чиновник такого высокого ранга не просто игнорирует позицию правительства, а действует прямо вопреки поручениям руководства государства и интересам предпринимателей – он должен быть просто уволен и не позорить действующую управленческую команду», – заявил М.БРОДСКИЙ.