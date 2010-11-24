«БЮТ-Батькивщина» призывает почтить память жертв Голодомора

Блок Юлии Тимошенко и партия «Батькивщина» призывают соотечественников принять участие в общенациональной минуте молчания и акциях «Зажги свечу» и «Голодомор-геноцид: помним», которые предложил провести Общественный комитет памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, «БЮТ-Батькивщина» поддерживает обращение Общественного комитета с призывом вспомнить безвинно погибших в Голодоморе, который был «беспрецедентным преступлением, направленным не только на физическое уничтожение украинцев, но и на лишение украинского народа его вольнолюбивого духа, его идентичности, искоренение даже мысли о свободе и собственном государстве».

«БЮТ--Батькивщина» поддерживает призыв Общественного комитета к политическим силам не использовать в этот день партийную символику и поддерживает концепцию проведения мероприятия «под государственными флагами с траурными лентами, на аполитичной основе». Блок в согласованных с Общественным комитетом рамках принимает участие в подготовке акции.

«БЮТ--Батькивщина» призывает соотечественников 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов и политических репрессий, почтить память миллионов украинцев, погибших от Голодомора-геноцида.

В этот день состоится общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу», во время которой уже не в первый год в память об умерших от Голода украинцы зажигают свечи в своих окнах.

Основные мероприятия акции «Зажги свечу» и «Голодомор-геноцид: помним» пройдут возле Мемориала памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в столице в 16.00, и в БЮТ рассчитывают на активную гражданскую позицию киевлян и массовое участие горожан в траурных мероприятиях.

В Общественный комитет памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине входят Ольга БОГОМОЛЕЦ, Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, Иван ВАКАРЧУК, Дмитрий ГНАТЮК, Иван ДЗЮБА, Сергей КВИТ, Нина МАТВИЕНКО, Мария МАТИОС, Евгений ЗАХАРОВ, Дмытро ПАВЛЫЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Олег РЫБАЧУК, Владимир СЕРГИЙЧИК, Игорь ЮХНОВСКИЙ и другие известные деятели.