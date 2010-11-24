Янукович уволил глав всех 10 райгосадминистраций Киева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил председателей всех 10 райгосадминистраций Киева.

Соответствующие распоряжения размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент освободил Виктора ПИЛИПИШИНА от должности председателя Шевченковской районной государственной администрации, Вадима ЯГОДКУ - от должности председателя Оболонской районной государственной администрации, Сергея СУЩЕНКО - от должности председателя Печерской районной государственной администрации, Евгения РОМАНЕНКО - от должности председателя Подольской районной государственной администрации, Владимира МАЗЕПУ - от должности председателя Святошинской районной государственной администрации, Ивана СИДОРОВА - от должности председателя Соломенской районной государственной администрации, Оксану МЫСОВСКУЮ - от должности председателя Днепровской районной государственной администрации, Юрия ЗАХАРИЧЕВА - от должности председателя Деснянской районной государственной администрации, Виталия СТАШУКА - от должности председателя Дарницкой районной государственной администрации, Сергея САДОВОГО - от должности председателя Голосеевской районной государственной администрации.