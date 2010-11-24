Исключенные из партии Яценюка депутаты отказались сдавать мандаты

Депутаты Черниговского городского совета Олег МОРОЗ, Василий БИЛОГУР, Наталия ОСИКОВСКАЯ и Павел ГАРМАШ, которых исключили из партии "Фронт Змін", не собираются слагать свои полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции.

Свое решение поддержать кандидатуру Олега ШЕРЕМЕТА от Партии регионов на должность секретаря городского совета, за которое этих четырех депутатов лишили членства в партии, они мотивировали тем, что не хотели, чтобы в городском совете возникло противостояние.

"Мы голосовали за ШЕРЕМЕТА как за человека, которого хорошо знаем. Городской совет не должен быть заложником политических противостояний", - сказал О.МОРОЗ, отметив, что письменные указания относительно линии поведения от секретариата партии они получили 16 ноября, уже после проведения первой сессии горсовета.

Он также опроверг информацию о возможном давлении или подкупе депутатов от "Фронта Змін".

"Нас никто не запугивал. Мы самодостаточные люди и нас не так просто запугать", - сказал О.МОРОЗ и отметил, что в целом никто из депутатов фракции не собирается входить в состав исполкома городского совета или переходить работать на другие руководящие должности в городском совете.

Депутаты также сказали, что продолжат работать командой, поскольку имеют опыт эффективной работы.

В частности, В.БИЛОГУР подчеркнул, что на старте избирательной кампании в органы местного самоуправления рейтинг "Фронта Змін" в Чернигове составлял 2,5%, а по итогам выборов – 7,7%. Вместе с тем, он отметил, что избирательную кампанию люди, которые стали депутатами, провели за собственные средства.

"Идя в городской совет, мы обещали жителям города отстаивать их интересы. И мы будем это делать, поскольку держим свое слово. И если "Фронт Змін" не хочет иметь в своих рядах достойных людей, мы будем работать в интересах городского общества без "Фронта Змін", честно выполняя то, что обещали сделать", - говорится в заявлении, обнародованном депутатами горсовета.

Кроме того, участники пресс-конференции отметили, что сейчас нет действенного механизма отзыва депутатов местных советов.

Как сообщал УНИАН, «Фронт Змін» исключил из партии четырех депутатов, которые прошли в Черниговский горсовет по ее спискам, – О.МОРОЗА, В.БИЛОГУРА, Н.ОСИКОВСКУЮ и П.ГАРМАША. Эти депутаты нарушили решение политического совета «Фронта Змін» о пребывании партии в оппозиции и о невозможности создания коалиции с Партией регионов, и на первом заседании сессии Черниговского горсовета проголосовали за назначение секретарем совета представителя ПР, объяснили в пресс-службе “Фронта Змін”.

Сегодня, 24 ноября, председатель Черниговской городской организации "Фронта Змін" Виталий КОСЫХ заявил о выходе из партии в знак протеста против исключения из рядов партии четырех депутатов городского совета.