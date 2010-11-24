Януковича пригласили в Израиль
14:18, 24 ноября 2010Политика
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Президенты встретились в Киеве
Президент Израиля Шимон ПЕРЕС пригласил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА посетить его страну с официальным визитом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ после их переговоров.
Положительно оценивая развитие двусторонних отношений между Украиной и Израилем, а также отмечая конструктивный характер сегодняшних переговоров, Ш.ПЕРЕС подчеркнул, что визит Президента Украины в Израиль позволит продолжить этот диалог.
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