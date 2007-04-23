Янукович выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Ельцина

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи со смертью первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

„С чувством глубокой скорби в Украине восприняли весть о преждевременной смерти выдающегося государственного и политического деятеля - первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина”, - отмечает украинский премьер.

“В Украине хорошо знают, какой весомый вклад сделал Борис Николаевич в становление Российской Государственности и утверждение демократических принципов. Именно в период его пребывания на посту Президента Российской Федерации были заложены основы дружеских отношений и плодотворного сотрудничества между нашими государствами и народами. Благодаря активной и последовательной деятельности Бориса Николаевича на высоком государственном посту были решены узловые вопросы двусторонних отношений, положено начало стратегическому партнерству между нашими государствами”, - идет речь в правительственной телеграмме.

„Память о Борисе Николаевича Ельцина - верном друге украинского народа - навсегда останется в наших сердцах. В эти траурные дни мы грустим вместе с гражданами Российской Федерации и разделяем боль непоправимой потери”, - говорится в сочувствии.

В.ЯНУКОВИЧ от имени правительства и от себя лично выразил искренние соболезнования Наине Иосифовне ЕЛЬЦИНОЙ, а также всем родным и близким первого Президента Российской Федерации.