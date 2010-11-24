Добкин уверяет, что Кернес может работать 24 часа в сутки

Геннадий КЕРНЕС сегодня принял присягу Харьковского городского головы.

Как передает корреспондент УНИАН, на первой сессии Харьковского городского совета 6-го созыва Г.КЕРНЕСУ было вручено удостоверение и должностной знак мэра Харькова.

Выступая перед новым составом депутатского корпуса городского совета, Г.КЕРНЕС заявил: «Новая каденция городской власти Харькова не станет периодом застоя и разочарований» и следующие 4 года «не станут повторением того упадка, который имели в 90-х, и того хаоса, который был в середине 2000-х годов».

По словам нового руководителя города, лично он сделает «все возможное, чтобы вписать это время в историю Харькова как время сбывшихся надежд. Мой мобильный телефон, который знают тысячи харьковчан, не будет никогда выключен».

Г.КЕРНЕС пообещал, что будет делать все для развития Харькова, назвав одним из главных направлений деятельности новой власти «курс на повышение качества жизни».

Он также обратился к депутатам и представителям всех политических сил с предложением объединить усилия во имя харьковчан. «Я протягиваю руку поддержки и взаимопонимания каждому, - сказал Г.КЕРНЕС, - кто хочет служить Харькову».

На сессии выступил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, который поздравил депутатов и нового городского голову с избранием. По его словам, в лице Г.КЕРНЕСА Харьков получил «очень эффективного менеджера, человека, который способен работать 24 часа в сутки», который «может заставить работать всех», кому отдали преимущество харьковчане. По мнению М.ДОБКИНА, Харьков имеет сегодня «очень сильный состав городского совета, потенциал огромен, возможности колоссальны», и это «дает такие перспективы, которые не реализовать невозможно».

В качестве позитива М.ДОБКИН отметил, что в Харьковской области созданная единая команда, которая «без лишней борьбы и лишнего противостояния» способна работать на «созидание и процветание» Слобожанщины.

По итогам выборов 31 октября 2010 года в состав депутатского корпуса Харьковского городского совета 6-го созыва вошли 100 депутатов.

Подавляющее большинство депутатов в горсовете - от Партии регионов.