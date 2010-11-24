ГАИ заявляет, что на акцию протеста не пускают неисправные автобусы

Информация, обнародованная рядом Интернет-изданий, о том, что сотрудники Госавтоинспекции Львовской области препятствуют выезду из Львовской области в Киев автобусов, – не соответствует действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По данным ГАИ, не пустили в столицу лишь неисправные автобусы. В частности, сказано в сообщении, перед выездом в столицу из Львовской области было осмотрено 19 автобусов, которые должны были перевозить людей. Шесть из них оказались технически неисправными, а 13 исправных транспортных средств (автобусов) выехали в Киев.

Кроме того, никаких обращений к руководству Управления ГАИ во Львовской области и ДГАИ МВД Украины по поводу препятствования выезду автобусов с людьми в столицу, не поступало, подчеркнули в пресс-службе.

В то же время руководство Департамента Госавтоинспекции просит всех, кому известны факты незаконного запрещения выезда автобусов из регионов в Киев, сообщать об этом на телефон “горячей” линии (044) 2724659.

Как сообщал УНИАН, вчера член национального координационного совета предпринимателей Украины Евгений ШАПОВАЛЕНКО, который является куратором протестных акций в Западном регионе Украины, заявил, что перевозчики Львовской области были массово вызваны в ГАИ, где сотрудники милиции требовали от них не предоставлять транспорт для поездок предпринимателей в Киев, в противном случае работники правоохранительных органов пригрозили, что будут отозваны лицензии на осуществление пассажирских перевозок.